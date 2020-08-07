В Геленджике задержали участников ограбления со стрельбой

В Геленджике сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Об инциденте в дежурную часть сообщил местный житель. По его словам, около часа ночи во дворе многоквартирного дома, в котором он проживает, к нему подошли трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая пистолетом, злоумышленники потребовали отдать сумку. После того, как мужчина отказался, один из нападавших выстрелил в землю, забрал сумку и скрылся с подельниками. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи близлежащих камер видеонаблюдения. В результате полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Троих приезжих из Сальска от 38 лет до 41 года, а также их соучастников - 29-летнего уроженца Москвы и 28-летнего жителя Нальчика правоохранители задержали при подготовке к другому разбойному нападению. При себе у подозреваемых находились огнестрельное оружие, нож, наручники и рации, которые изъяли и отправили на экспертизу.

Сейчас в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Им грозит до десяти лет лишения свободы. Задержанных заключили под стражу.