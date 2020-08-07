В Крыму трагически погиб вице-президент Гильдии продюсеров РФ

Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в Крыму в результате несчастного случая, передает РИА Новости информацию представителей гильдии. В республику Глухов приехал для участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".

"Как нам сообщили в "Тавриде", Глухов погиб, - подтвердили агентству представители гильдии. - Причиной стал несчастный случай".

Источники сообщают, что Глухов упал со скалы во время прогулки в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма. На место прибыли спасатели и медики, но они лишь констатировали смерть.