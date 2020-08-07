В роддоме Симферополя развернули госпиталь для пациентов с COVID-19

На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 приказом минздрава РК развернули инфекционный госпиталь для пациентов с бессимптомным течением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Приказом от 6 августа предусмотрено, что в Симферопольский клинический родильный дом №2 будут госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и явлениями ОРВИ, с односторонней пневмонией, подтвержденной на компьютерном томографе при отсутствии соответствующих заболеваний, по профилю "акушерство-гинекология", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В то же время пациенты роддома №2 до изменения сложившейся эпидемиологической ситуации будут направляться на лечение и роды в Симферопольский клинический родильный дом №1 и родильное отделение Симферопольской центральной районной клинической больницы.

За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая новой инфекции, за 5 августа - 39. Всего с начала пандемии зафиксировано 1410 случаев COVID-19. За последний день на коронавирус обследовано 3478 человек.