В Сочи подростки осквернили воинский мемориал

В Хостинском районе Сочи организовали доследственную проверку по факту осквернения мемориала.

"В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как группа граждан ходит по мемориалу "Героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 годах", а некоторые из них с разбега запрыгивают на элементы памятника, - говорится в сообщении СК по региону. - Инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также большой общественный резонанс".

На кадрах видно, как подростки в темное время суток используют мемориал как площадку для бесцельных спортивных развлечений. Двое парней стоят рядом с памятником, а девушки бегают по нему. Мужской голос за кадром попросил их не издеваться над обелиском. В ответ они лишь посмеялись и продолжили свое занятие.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.