В Сочи возбудили дело о загрязнении почвы химическими отходами

В Сочи возбудили уголовное дело о загрязнении земельного участка химическими веществами по части 1 статьи 247 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кубани.

По версии следствия, с 2018 года по июнь 2020-го генеральный директор коммерческой организации в сфере искусственного воспроизводства морских биоресурсов осуществлял транспортировку, хранение и захоронение химических отходов.

Подозреваемый знал, что строительный мусор, строительные, коммунальные и жидкие бытовые отходы опасны для окружающей среды. Однако складировал их на земельном участке площадью почти 20 тысяч квадратных метров, расположенном в водоохранной зоне реки Мзымты и первом поясе санитарной охраны водозабора "Адлерский".

В результате произошло загрязнение почвы, в том числе нефтепродуктами, и окружающей среде был причинен существенный вред. Размер ущерба составил более 26 миллионов рублей.

Факт нарушения выявили в ходе прокурорской проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.