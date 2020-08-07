Житель Кубани спрятал тело убитой знакомой в ковре

В Гулькевичском районе Кубани местный житель признан виновными в причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть, по части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Следствие и суд установили, что в ночь на 18 января этого года 31-летний мужчина устроил вечеринку со своей сожительницей и 47-летней знакомой у себя дома на улице Ленинградской в Гулькевичи. Хозяин и гостья поссорились на бытовой почве, и женщина начала его оскорблять. В ответ он нанес оппонентке несколько ударов руками в область головы и стал ее душить. Потом вывел пострадавшую на улицу, затем вернул в дом, оставив в коридоре, а сам пошел спать.

Проснувшись на следующий день, фигурант обнаружил гостью без признаков жизни и, желая скрыть произошедшее, завернул ее в ковер и отнес в ванную. Своей сожительнице мужчина сообщил, что женщина ушла домой. Через несколько дней он переместил тело, завернутое в ковер, в шкаф и предложил сожительнице отвезти эту мебель к ней на дачу.

Со своим родственником на арендованном автомобиле они перевезли шкаф в садовое товарищество "Строитель". Обвиняемый перенес тело потерпевшей в погреб, где оставил, присыпав ветками. Заметив его действия, сожительница 31 января сообщила в правоохранительные органы. Как выяснилось, смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Обвиняемого арестовали, а затем суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.