Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал гражданина Демократической Республики Конго по части 1 статьи 322 "Незаконное пересечение Государственной границы РФ" и части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

- Иностранный гражданин, находясь на территории Республики Абхазия, приобрел с целью использования заведомо поддельный паспорт гражданина Демократической Республики Конго, который использовал при пересечении госграницы РФ на пешеходном направлении пункта пропуска "Адлер", после чего был задержан, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По заключению судебного эксперта, в паспорте производилась разброшюровка, поддельные элементы изготавливались не типографским способом, а самодельно, с использованием сканера и цветного принтера или многофункционального печатающего устройства с функцией принтера, а сшивка осуществлялась вручную.

Обвиняемому назначили крупный штраф, размер которого не уточняется. Приговор вступил в законную силу.