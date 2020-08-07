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Рубрика: Происшествия

Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал гражданина Демократической Республики Конго по части 1 статьи 322 "Незаконное пересечение Государственной границы РФ" и части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Иностранный гражданин, находясь на территории Республики Абхазия, приобрел с целью использования заведомо поддельный паспорт гражданина Демократической Республики Конго, который использовал при пересечении госграницы РФ на пешеходном направлении пункта пропуска "Адлер", после чего был задержан, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По заключению судебного эксперта, в паспорте производилась разброшюровка, поддельные элементы изготавливались не типографским способом, а самодельно, с использованием сканера и цветного принтера или многофункционального печатающего устройства с функцией принтера, а сшивка осуществлялась вручную.

Обвиняемому назначили крупный штраф, размер которого не уточняется. Приговор вступил в законную силу.

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