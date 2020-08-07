Жителя Краснодара насмерть сбил пассажирский поезд

На Кубани поезд смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел накануне около 23.40 в районе разъезда Витаминкомбината. На платформе "Березовый" пассажирский поезд Адлер - Нижний Новгород сбил прохожего. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 68-летний житель Краснодара.

Выяснилось, что машинист подавал предупредительные сигналы, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.