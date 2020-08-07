Как уберечь от аварии подростка, который хочет сесть за руль

Число аварий с подростками, севшими за руль автомобиля, мотоцикла, квадроцикла или мотовездехода, растет. Почему молодые люди так поступают и как уберечь их от безрассудных поступков? Своим мнением поделились правоохранитель, руководитель мотоакадемии и автогонщик.

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, с начала года в регионе случилось уже 76 ДТП с участием юных водителей. Травмы получили 48 человек, и большинство из них - несовершеннолетние.

Из недавнего - происшествие в Ревдинском районе, где 15-летний юноша на квадроцикле не справился с управлением и врезался в дерево. Итог - госпитализация с травмами головы и переломами костей черепа. Парню еще повезло: он был в мотоэкипировке и в шлеме. Родители о поездке ничего не знали: сын вместе со своим 17-летним другом тайком взяли напрокат квадроцикл и питбайк и поехали кататься по лесной дороге. Разбираться в ЧП теперь предстоит полиции. Правоохранители изучат порядок работы пункта проката техники и отправят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних, где, кстати, подросток уже состоит на учете.

- В 15-16 лет очень хочется покрасоваться перед сверстниками, - говорит замначальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов. - Я и сам был таким.

После девятого класса будущий сотрудник Госавтоинспекции ездил в трудовой лагерь: ребята жили в сельской школе, по утрам пололи турнепс, с обеда и до ночи развлекались - слушали "Ласковый май", танцевали, веселились. Однажды кто-то пригнал мотоцикл "Иж" - серьезный, с коляской, оранжевый. Стали кататься, очередь дошла до Дмитрия. Начиналось все хорошо, а закончилось в куче бревен: Дмитрий ободрал себе горло от подбородка до кадыка. Урок, говорит он, был серьезный - и для него, и для остальных. Мотоцикл тут же увезли, а историю постарались забыть. Родители Дмитрия до сих пор не знают, что тогда произошло в лагере. Сам он после происшествия много лет не подходил к мотоциклам - напрочь отбило желание, хотя водительское удостоверение было.

- Потом уже осознал, что легко отделался. Мне же ветровым стеклом голову могло отрезать. Даже мысли ведь не было, что это опасно. Думал: а что такого? На велосипедах и мопедах же гоняем - и нормально. Другие прокатились на мотоцикле - все в порядке, довольные. Если бы кто-то из педагогов увидел наши покатушки, сказал, что занимаемся ерундой, по шее надавал - это бы, думаю, нас остановило, - говорит Панфилов.

Руководителя мотоакадемии Дмитрия Трифонова от госпитализаций и гипса в юности уберегли родители.

- Я тянулся к технике, садился за руль, но всегда под присмотром отца или дяди. Когда мне было 16, отец купил мне старый советский мотоцикл. Мы с ребятами его подремонтировали и стали кататься.

У родителей было одно условие: шлем. Дмитрий условие игнорировал - не круто это, да и все ж без шлемов катаются.

- Это очень быстро дошло до родителей, и у меня отобрали мотоцикл на месяц. Но я буквально через пару дней снова катался с друзьями без шлема. И меня посадили под домашний арест на три дня. Это было очень жестокое наказание. Сначала чувствовал несправедливость, обиду, а потом как-то понял: если родители идут на такие меры, значит, вопрос все-таки серьезный. И больше такого безрассудства не допускал, - вспоминает он.

Окончательное осознание пришло немного позже, когда три его одноклассника разбились на мотоцикле. Ехали, не справились с управлением, врезались в автомобиль. Насмерть.

- На меня это очень сильно повлияло. В голове появилось понимание безысходности смерти. Жизнь продолжается, а человека нет. Понял, что жизнь может просто закончится из-за собственной или чьей-то ошибки, - говорит Дмитрий Трифонов.

Кто виноват и что делать

Формально виноваты сами подростки. Глобально - взрослые. Техника и ключи от нее, как правило, находятся в свободном доступе. Родители сами покупают детям мопеды, квадроциклы и мотоциклы, не понимая, что провоцируют подростков на нарушения.

Например, в Екатеринбурге мама дала сыну деньги на мопед. Технику ребенок купил с рук через интернет, документы на мопед продавец пообещал позже, а потом пропал. Подросток две недели катался без номеров, а потом сначала сбил ребенка на самокате, а затем врезался в детский паровозик. Все живы, четверо несовершеннолетних пострадавших. По словам мамы, мопед хотели увезти на дачу, но не успели - сын взял его тайком.

- Дорогими подарками родители часто откупаются от детей - чтобы освободить время на себя, - считает Дмитрий Трифонов. - Когда ребенок просит питбайк, папа говорит: "Классно! В моей молодости тоже были мотоциклы! Мы катались, даже без шлемов - и все живы". Он попросту не помнят, как много вокруг было историй с печальным финалом.

Запреты, конечно, не выход - неуемная энергия все равно найдет способ сесть за руль. Если у подростка явный интерес к технике, задача взрослого - сопровождать его в этом увлечении. Обучить вождению, объяснить правила безопасности, разбудить инстинкт самосохранения и помочь осознанию ответственности.

- Допустим, вы берете в руки нож. Вы же понимаете, что это опасный предмет? Режете хлеб аккуратно, чтобы не порезаться. Когда люди садятся за руль, этот инстинкт почему-то не срабатывает, - объясняет Дмитрий Панфилов.

- Здесь может быть полезен внутренний страх, - считает Дмитрий Трифонов. - Ребенка нужно научить дорисовывать в голове картинку, где происходит что-то страшное, непоправимое. Тогда появится осознание, что можно делать, а что нельзя.

Снизить число аварий с подростками за рулем, по мнению экспертов, могут авто- и мотосекции. По наблюдениям автоинспекторов, в советское время, когда таких кружков было много, несовершеннолетние реже попадали в ДТП. На занятиях подросток выплескивал свою энергию, получал заряд адреналина, учился управлять транспортным средством и узнавал правила безопасности. Сейчас подобные кружки и секции, конечно, тоже есть, но их существенно меньше, да и из подростковой моды хобби, похоже, вышло.

- У нас в мотоакадемии несовершеннолетних студентов единицы, - рассказывает Дмитрий Трифонов. - Но это понятно: ни один подросток никогда не признает, что он чего-то не умеет. Он считает, что всему может научиться сам, однако нельзя пускать этот процесс на самотек. Если взрослые не могут учить ребенка сами, нужно вести его к тренеру. Если такой вариант не подходит, хотя бы донести ему правила дорожного движения и необходимость всегда использовать защитную экипировку.

Комментарий

Сергей Карякин, мастер спорта международного класса, победитель ралли Дакар-2017, серебряный призер Дакар-2020:

- Ребят можно понять: они ищут самореализации. Совет родителям один: занимайтесь ребенком и помогайте ему найти себя. Тянется к технике - отведите в секцию или, если нет возможности, учите сами. Это же несложно: положил питбайк в багажник - и в лес, подальше от дорог. Я именно так и начинал: сначала рулил, сидя на коленях у отца, потом сам ездил по лесу на детском мопеде. А вообще нам нужно развивать лидеров мнений: чтобы на виду были не блогеры, которые выкладывают в сеть ролики, как они курят и пьют за рулем, а профессиональные спортсмены - мастера, победители крутых соревнований. И, конечно, стоит вкладываться в секции по авто- и мотоспорту, где дети смогут заниматься бесплатно.

Кстати

За передачу транспортного средства лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Водитель, если ему уже исполнилось 16, за езду без водительского удостоверения заплатит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Кроме того, каждый подросток, садясь за руль без прав, рискует оказаться на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.