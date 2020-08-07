Какие страны готовы покупать наш мусор и можно ли на этом заработать

Эта история началась с того, что четыре года назад в Екатеринбурге чуть не уничтожили целую коллекцию костюмов участников театрализованного представления Олимпиады в Сочи. Об этом случайно узнали экоактивисты, когда заказ на ликвидацию уже поступил одной из компаний по утилизации. Десятки костюмов пылились в одном из офисов, и как туда попали - до сих пор неизвестно. Среди них знаменитое платье девочки на шаре, сценическая одежда эквилибристов, клоунов.

Биеннале отходов

- Ну, согласитесь, жалко же, это почти историческая ценность, - говорят организаторы #Немузеямусора предприниматель Илья Капустин и сооснователь Яна Трудкова. - Мы решили, а почему не устроить из них экспозицию. Дополнить ее другими "раритетами" из мусора. Вы бы знали, какие по-настоящему интересные вещи могут встретиться среди гор кому-то ненужного хлама. Легендарный холодильник "ЗИЛ", например, которым пользовались в середине прошлого века. Знаменитые катушечные магнитофоны или пейджеры, которые были в ходу только вчера, а сегодня уже готовы стать музейным экспонатом.

Когда мусорного антиквариата накопилось на целую биеннале, экоактивисты решили устроить выставку в одном из торговых центров города. Подгадали ее под Ночь музеев и назвали площадку #Немузеймусора. Он называется так потому, что любой самый "ценный" экспонат можно потрогать руками, рассказывает Яна Трудкова.

Организаторы и сами не ожидали, что в первый же день придет больше четырех тысяч посетителей.

Котлеты и мухи - вместе

Ну а дальше #Немузеймусора стал стремительно набирать популярность. Но уже не только благодаря выставке: ребята стали на этой площадке принимать чистый отсортированный по основным фракциям мусор - бумагу, три вида стекла, металл, несколько видов пластика. Отдельно - одежду и обувь. Причем, поскольку одежду часто привозят добротную, да еще порой и стильную, ее можно купить по свободной цене. То есть, кто сколько предложит. Ну или взять бесплатно. Для ремонта обуви установили станок. Обновляют кроссовки и ботинки и помогают им не отправиться на свалку, а продлить срок использования. Тут же устраивают мастер-классы: из старых джинсов можно сшить, например, отличное одеяло в стиле пэчворк.

А еще экоактивисты просвещают тысячи людей, как правильно сортировать мусор. Стекло, например, нужно разделить на зеленое, темное и прозрачное. Пластиковые бутылки из-под молока и майонезные баночки надо обязательно вымыть. Жирную бумагу в макулатуру складывать нельзя. Но самое главное правило: отделить сухое от мокрого, то есть пищевые отходы от сухих фракций. Вообще, как говорят сотрудники экомузея, в переработку может пойти 80 процентов содержимого мусорного ведра. Остальное, увы, нет: подгузники, бумажные стаканчики с пластиковым покрытием внутри, жевательная резинка, палочки для суши, бутылочки из-под лака для ногтей и т. д.

Казалось бы, сколько маеты с этой сортировкой, мыть что-то, сушить, но ребята-организаторы и сами удивились, насколько эта информация востребована и, главное, сколько жителей с экосознанием готовы не просто сортировать мусор, но еще и везти его через весь город.

Вмешалась пандемия

Нынче весной #Немузеймусора чуть было не закрылся из-за пандемии. Торговым центрам запретили работать, лишился площадки и экомузей. Благо, помогли сами люди, собрали денег на аренду и теперь в распоряжении создателей экомузея новое вместительное помещение в центре города, а так же стационарная станция раздельного сбора, в одном из уже открывшихся ТЦ. За месяц собирают уже больше 50 тонн отсортированного мусора. Заключили договоры с переработчиками.

Предпринимательством это, конечно, пока не назовешь, ребятам приходится то и дело вкладывать в проект средства от своего бизнеса (Илья, например, занимается утилизацией оргтехники), и скорее, это очень полезное увлечение. Но, что удивительно, #Немузеймусора вполне может в перспективе стать и окупаемым.

Мусор на экспорт

Фото: Борис Ярков/Предоставлено проектом Немузеймусора

- Мы подсчитали, чтобы мусор начал приносить прибыль, нужно за месяц собирать не меньше 80 тонн чистых отсортированных отходов, - рассказывает Илья Капустин. - Пока мы не дотягиваем, конечно. Но самое главное, есть коммерческий спрос на вторсырье. Более того, его не хватает. Китай временно не покупает пластик, из-за этого сейчас спрос на вторичный материал упал, Украина покупает картон. Многие европейские страны готовы брать различные мусорные фракции. И в России все больше переработчиков отходов. Их число, уверен, будет еще расти, когда появится чистое отсортированное сырье. Пока именно в этом проблема.

Вообще если рассматривать сбор мусора как бизнес, то тут все серьезно. Цена на макулатуру, например, скачет, как доллар на бирже: от двух до шести рублей за килограмм. Нужно внимательно смотреть, кому выгоднее продать. То же самое с металлом, пластиком и т. д. И при умелом подходе в стране в целом такая деятельность вполне может начать приносить прибыль.

Пока в дело идет порядка половины использованной бумаги, до 80 процентов - железа, около 10 процентов стекла и столько же пластика. Остальное добро попадает на полигоны.

Здесь будет экоцентр

Сейчас ребята планируют открыть уникальный в своем роде многофункциональный экоцентр. Идея нашла поддержку у участников программы "Инвесткоманда Урала 2020". Яна Трудкова вошла в число разработчиков, Илья Капустин выступает в роли эксперта.

- Только представьте: в одном месте будут собраны образовательные программы для людей всех возрастов, интерактивный музей, выставка от переработчиков, фудкорт полезного питания, "единое окно" для любых вопросов по поводу раздельного сбора отходов. Такая площадка не только повысит уровень экомышления горожан, но и увеличит поток сдаваемого вторсырья, а значит принесет пользу всем: и обществу, и бизнесу, и, конечно, планете, - описывают будущий центр авторы идеи.

- Со временем культура бережного экологичного отношения к тому, что нас окружает, в обществе обязательно сформируется, - уверен Илья Капустин. - У нас в генах заложено особое отношение ко вторичному сырью. В СССР ведь была самая передовая система обращения с отходами в мире. Никто и помыслить не мог, как можно выбросить бумагу или стекло. Помню, как моя бабушка мыла полиэтиленовые пакеты, развешивала, сушила и использовала, пока совсем не истреплются.

Как рассказывают экоактивисты, некоторые привозят на площадку сбора отходов, например, стекло, и поначалу даже немного стесняются своих добрых позывов. Мол, не солидно же: бутылки через весь город везу, вдруг засмеют. "И это нормально, - говорит Илья Капустин. - Раз привезут, два, а потом начинают вовлекать в дело и других. Думаю, не за горами то время, когда мы не увидим нелегальных свалок. Перестанут люди "стесняться" и начнут убирать за собой и сортировать мусор".