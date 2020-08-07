На Среднем Урале показали, как собирают урожай во время пандемии

В Свердловской области началась уборка урожая. Как это происходит в период пандемии, сегодня показали журналистам на примере предприятия в окрестностях Богдановича.

"Погодные условия заставили нас начать на неделю раньше срока. Жара конечно не позволит установить рекордные показатели по урожайности, но по результатам работы трех дней, урожайность не хуже средних многолетних значений", - рассказал руководитель сельхозпредприятия Александр Попков.

Как рассказал замминистра АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев, в первую очередь идет заготовка кормов для животных и уборка зерновых культур. На сегодня убрана уже площадь в шесть тысяч гектаров - это 1,7 процента от плана. Всего аграриям нужно обработать 349 тысяч гектаров (из них пять тысяч приходится на озимые).

Помимо этого, предстоит собрать картофель с площади 13,4 тысячи гектаров и овощи с 1,5 тысячи гектаров (к их уборке приступят в середине августа)

"Всего на работах будет задействовано 4700 тракторов, 720 единиц зерноуборочных комбайнов, 108 единиц картофельных комбайнов", - уточнил Бахтерев.

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