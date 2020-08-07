На Урале 9 человек пострадали при столкновении автобуса с фурой

В Курганской области пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой. По предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным регионального ведомства, информация об аварии поступила диспетчерам в 17:37 по местному времени. Столкнулись междугородний автобус, следовавший из Тюмени в Крым, и фура с зерном. В результате удара у автобуса заклинило двигатель.

Пострадали девять человек. Водителя фуры зажало в кабине машины, спасателям пришлось применять гидравлический пресс для его спасения. Его госпитализировали в Мишкинскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести. Еще восемь пассажиров с ушибами и ссадинами отправлены в Шумихинскую центральную районную больницу.