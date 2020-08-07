На Урале пенсионерка отдала за снятие порчи более двух миллионов рублей

Пожилая жительница города Магнитогорск в Челябинской области лишилась всех сбережений, добровольно отдав незнакомкам более двух миллионов рублей. Мошенницы объявлены в розыск, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- В дежурную часть полиции Ленинского района Магнитогорска обратилась 70-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Она пояснила, что на улице к ней подошли две неизвестные женщины и поинтересовались состоянием здоровья. Чтобы его улучшить, предложили провести обряд снятия порчи. Но для того, чтобы он прошел успешно, попросили принести всю имеющуюся наличность. Поверив мошенницам, потерпевшая принесла им все деньги из дома и с банковского счета. И только когда, по договоренности с незнакомками, спустя сутки пришла за своими деньгами, поняла, что ее обманули. Мошенницы, как и следовало ожидать, на встречу не явились.

В полиции квалифицировали действия незнакомок по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Организован розыск подозреваемых.

Полицейские обращаются к гражданам и напоминают, что лица, предлагающие на улице свои услуги в качестве гадалок, целителей - мошенники! И предлагают никогда не вступать с ними в диалог и тем более не передавать им деньги и ценности.