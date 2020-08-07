СК проверит смерть девочки в уральском монастыре

На территории Среднеуральского женского монастыря скончалась 15-летняя девочка. В обстоятельствах ее смерти разбирается Следственный комитет Свердловской области.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, подросток скончался в результате болезни. Каких-либо признаков того, что причиной могли стать внешние факторы, следователи на теле не обнаружили.

"Телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти, не имеется", - уточнили в СК.

Назначена судмедэкспертиза останков. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.