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07.08.2020 10:16
Рубрика: Происшествия

Уральца наказали за курение электронной сигареты в самолете

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Жителя Екатеринбурга привлекли к ответственности за хулиганство на борту самолета.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, 30-летний мужчина возвращался из Сочи 5 августа. Около четырех часов вечера в дежурную часть в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что к борту требуется наряд, так как один пассажир ведет себя вызывающе.

Выяснилось, что за короткий перелет мужчина успел несколько раз нарушить порядок. Уралец дважды закурил в самолете электронную сигарету: сначала сидя прямо в своем кресле, потом - после того, как ему сделали замечание, - ушел в туалет и продолжил курение там.

Мужчине выписали предупреждение командира воздушного судна. Но это пассажира не успокоило: он начал требовать алкоголь, а получив отказ, стал материться.

- В Кольцово нарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство, - добавили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Дебоши в самолетах

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