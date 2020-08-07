В Челябинске неизвестные выкопали 47-метровую живую изгородь

В Челябинске неизвестные уничтожили 47-метровую полосу кизильника, высаженного в виде декоративной живой изгороди вдоль улицы Лесопарковой. Работы по озеленению были приняты и оплачены из бюджета, сообщили в пятницу в городской администрации.

- Зеленые насаждения предположительно выкопаны сегодня ночью, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Обращаемся к челябинцам с просьбой: если вы стали свидетелями подобных фактов, немедленно вызывайте полицию. Наши подрядчики не занимаются высадкой растений по ночам, а если задерживаются, то их легко можно отличить по форменным жилетам и спецтехнике в непосредственной близости от места работ.

По факту причинения ущерба городскому бюджету власти готовят заявление в полицию. В Челябинске саженцы кизильника можно купить по цене от 229 рублей за куст.