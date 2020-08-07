В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.

- В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений, - пояснили в пресс-службе губернатора. - В частности с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора в регионе могут возобновить работу музеи, детские кружки, спортивные секции и учреждения дополнительного профессионального образования;

Вместе с тем для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Они получат возможность продления больничных листов.

Отдельно оговорено, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Кстати

В Челябинской области продолжается снижение случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 95 пациентов с коронавирусом. Из больниц выписан 71 пациент. Погибли четыре человека. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 274 южноуральцев. Вылечились 8483 пациента.