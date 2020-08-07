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07.08.2020 10:27
Рубрика: Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области выявили меньше сотни случаев COVID-19

- В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений, - пояснили в пресс-службе губернатора. - В частности с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора в регионе могут возобновить работу музеи, детские кружки, спортивные секции и учреждения дополнительного профессионального образования;

Вместе с тем для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Они получат возможность продления больничных листов.

Отдельно оговорено, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Кстати

В Челябинской области продолжается снижение случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 95 пациентов с коронавирусом. Из больниц выписан 71 пациент. Погибли четыре человека. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 274 южноуральцев. Вылечились 8483 пациента.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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