В полиции рассказали, как распознать поддельные банкноты

С начала года в управлении МВД по Екатеринбургу зарегистрировали 421 случай подделки денежных купюр, это в три раза больше аналогичного периода прошлого года. Причем, только в июле выявили 146 фактов таких нарушений, чаще всего среди них выявляют пятитысячные банкноты.

- Купюры носят высокий уровень подделки. Не пытайтесь их сбыть, если заметили что-то подозрительное, и обратитесь в ближайшее отделение полиции. Продавцам торговых точек в случае попадания такой банкноты необходимо принять меры, чтобы задержать покупателя. Тогда мы сможем быстрее отыскать место сбыта, - поясняет Алексей Левченко, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу.

В основном, по его словам, фальшивки обнаруживают в банковских учреждениях. За первое полугодие там было изъято 254 подделки на сумму одного миллиона рублей, говорит Наталья Завьялова, эксперт Отдела организации экспертизы денежных знаков Уральского ГУ банка России. Это на 32 процента больше прошлого года, но соответствует показателям 2018 года, что банковские сотрудники считают некритичным.

- Во втором квартале мы выявили уже 100 поддельных дензнака - меньше, чем за первый квартал этого года. Встречается много пятитысячных купюр (216), тысячных (28), реже - двухтысячные и 500 рублей. Большая часть приходится на торговые предприятия. Кстати, кассовые работники могут пройти от банковских специалистов бесплатное онлайн-обучение: с августа 2019 года по март его освоили более 2,5 тысяч человек, - говорит Наталья Завьялова.

Сегодня за оборот поддельных купюр можно получить до 15 лет лишения свободы. Напоминая об уголовной ответственности, сотрудники полиции предостерегают граждан от участия в преступлении и рассказывают, как можно отличить фальшивые денежные знаки.

- Вначале стоит проверить качество бумаги: у настоящего денежного знака будет специфический хруст при растирании. Затем обратите внимание, насколько отчетливо видно рисунки и серию номера купюры, на фальшивых банкнотах они будут расплывчатыми. Кроме того, цифра ее номинала на ощупь должна быть рельефной, - поясняет Александр Борисюк, начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по Екатеринбургу.