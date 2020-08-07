Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза"

Разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" на замену кораблям "Союз МС". Такое поручение инженерам компании дал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Применение "Орла" дороговато для обслуживания орбитальных станций. Нужен многоразовый корабль иной конфигурации, по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Задача поставлена, теперь специалисты должны предложить разные варианты космической техники", - цитирует главу компании РИА Новости.

Разработка и создание крылатых кораблей - процесс трудоемкий и долгий, но российским инженерам не привыкать к вызовам, отметил Рогозин. Тем более, что для страны это не первый опыт создания подобной техники, начиная с появления "Бурана", который был построен еще в советское время и оказался весьма успешным проектом, а его технические решения - во многом уникальными. Чего стоит только автоматическая посадка челнока. В последствии она даст жизнь истребителям пятого поколения и многочисленным беспилотникам.