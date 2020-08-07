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07.08.2020 04:25
Рубрика: Общество

Рогозин поручил разработать новый корабль для замены "Союза"

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" на замену кораблям "Союз МС". Такое поручение инженерам компании дал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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"Применение "Орла" дороговато для обслуживания орбитальных станций. Нужен многоразовый корабль иной конфигурации, по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Задача поставлена, теперь специалисты должны предложить разные варианты космической техники", - цитирует главу компании РИА Новости.

Разработка и создание крылатых кораблей - процесс трудоемкий и долгий, но российским инженерам не привыкать к вызовам, отметил Рогозин. Тем более, что для страны это не первый опыт создания подобной техники, начиная с появления "Бурана", который был построен еще в советское время и оказался весьма успешным проектом, а его технические решения - во многом уникальными. Чего стоит только автоматическая посадка челнока. В последствии она даст жизнь истребителям пятого поколения и многочисленным беспилотникам.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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