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07.08.2020 05:02
Рубрика: Общество

"Роскосмос" начал разработку технологии посадки корабля на астероид

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В "Роскосмосе" ищут способы посадить космический корабль на астероид. О технологиях будущего рассказал глава компании Дмитрий Рогозин.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
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"Главный вопрос, который предстоит решить - у космического корабля должна быть возможность зацепиться за астероид. Наши инженеры уже начали эту работу", - цитирует главу корпорации РИА Новости.

Говоря о сроках появления новых технологий, Рогозин отметил, что это вполне реально сделать в ближайшие десять лет, тем более, что "мы знаем, как это реализовать". В то же время он не уточнил, о посадке на какой именно астероид идет речь. Ранее в НАСА отказались от высадки астронавтов на астероид в пользу возобновления полетов на Луну.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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