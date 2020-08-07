"Роскосмос" начал разработку технологии посадки корабля на астероид

В "Роскосмосе" ищут способы посадить космический корабль на астероид. О технологиях будущего рассказал глава компании Дмитрий Рогозин.

"Главный вопрос, который предстоит решить - у космического корабля должна быть возможность зацепиться за астероид. Наши инженеры уже начали эту работу", - цитирует главу корпорации РИА Новости.

Говоря о сроках появления новых технологий, Рогозин отметил, что это вполне реально сделать в ближайшие десять лет, тем более, что "мы знаем, как это реализовать". В то же время он не уточнил, о посадке на какой именно астероид идет речь. Ранее в НАСА отказались от высадки астронавтов на астероид в пользу возобновления полетов на Луну.