Российские полярники в Антарктиде в 2024 году получат новый дом

Для комфортной зимовки, работы и отдыха на антарктической станции "Восток" в 2024 году появится новый зимовочный комплекс. Его макет представило Минприроды совместно с компанией "Новатэк", сообщает пресс-служба ведомства.

Новый комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м будет состоять из пяти модулей: зоны жилья и отдыха, лаборатории, электростанции и гаража.

"Это уникальный, первый в своем роде проект, - заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. - Символично, что элементы нового комплекса будут доставлены в Антарктиду в год 200-летия ее открытия русскими моряками. Уникальные работы советских и российских ученых позволили превратить казавшуюся недоступной полярную область Земли в достаточно хорошо изученную часть планеты. Сегодня наша главная задача - обеспечить современной бытовой, инженерной, исследовательской инфраструктурой ученых, которые там трудятся".

Министр добавил, что основная задача создания нового зимовочного комплекса - укрепить позиции российских ученых в Антарктике.

Новый дом для полярников сначала полностью соберут на заводе в городе Гатчина Ленинградской области. Затем конструкция будет разобрана на детали, упакована и доставлена в порт для погрузки на судно. Оттуда этот "конструктор" доставят в Антарктиду.