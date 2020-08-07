Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск

Тверской районный суд 13 августа рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя Феликса Бажанова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондаренко. По ее словам, генеральный директор ОАО "Объединение "Мастер" Бажанов Ф. В. органами следствия объявлен в международный розыск.

Феликс Бажанов - бывший собственник банка "Мастер-Капитал" - известный российский предприниматель, который выступал спонсором знаменитой команды гонщиков "КамАЗ-мастер".