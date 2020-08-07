Общество
07.08.2020 14:58
Текст: Юрий Сизов

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году

Фото: БЕЛТА

Совместный орбитальный объект ученых Союзного государства начнет трудовую вахту на околоземной орбите уже через пять лет. Этот прогноз озвучил 7 августа главный конструктор белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой на выставке "Беларусь интеллектуальная".

Именно совместная российско-белорусская космическая программа, одобренная главами правительств ЕАЭС еще в июле, предполагает, констатировал ученый, и создание орбитальной группировки из пяти космических аппаратов. Он пояснил, что запланирована разработка двух совместных спутников сверхвысокого разрешения (0,35 м) и трех аппаратов разрешением 5 м, которые изготовит казахстанская сторона. "Программа предполагает запуск первого спутника в 2025 году. Параллельно будет создаваться задел для второго, который будет запущен чуть позже", - уточнил Золотой.

Фото: vk.com/roscosmos
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По словам космического эксперта, слова которого цитирует БЕЛТА, эскизный проект совместного спутника уже завершен. По сути, отметил он, разработано моделирование тех технических решений, которые будут потом воплощены. Подтверждена и реализуемость технических характеристик, которые изначально анонсировались. "Следующий этап - рабочее проектирование и изготовление аппарата. Необходимо будет выстроить и всю наземную инфраструктуру, разработать программное обеспечение", - сказал ученый.

Кстати, добавил он, в настоящее время Академия наук Беларуси и "Роскосмос" прорабатывают вопросы, связанными с финансированием проекта, правда, на темпы самой проектной работы это пока не влияет. "В частности, "Пеленг" сейчас завершает разработку конструкторской документации для телескопа, а российская корпорация работает над документацией", - резюмировал Золотой.

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