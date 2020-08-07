Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и статью 20 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2011, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3869; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 9, ст. 871; 2014, N 30, ст. 4260; 2015, N 48, ст. 6722; 2019, N 14, ст. 1464) следующие изменения:

1) статью 1 после слов "унитарных предприятий" дополнить словами "и федеральных казенных предприятий (далее также - предприятия)";

2) в пункте 121 части 1 статьи 7 слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

3) в статье 181:

а) в части 2:

в абзаце первом слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в пункте 1 слова "федеральным государственным унитарным" и слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в пункте 3 слова "федеральным государственным унитарным" исключить;

в пункте 5 слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в пункте 7 слова "федеральным государственным унитарным" заменить словами "или на праве оперативного управления";

б) в части 3 слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в) в части 4:

в абзаце первом слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в пункте 1 слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

в пункте 2 слова "федеральных государственных унитарных" исключить;

г) в части 5:

в абзаце первом слова "федеральных государственных унитарных" и слова "(далее - предприятия)" исключить;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) утверждает уставы федеральных государственных унитарных предприятий, вносит в них изменения, вносит предложения о внесении изменений в уставы федеральных казенных предприятий;

2) вносит предложения о закреплении федерального имущества на праве хозяйственного ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за федеральными казенными предприятиями, а также об изъятии у федеральных казенных предприятий излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18) формирует уставные фонды федеральных государственных унитарных предприятий, принимает решение об увеличении или уменьшении указанных уставных фондов;";

пункт 19 после слова "прибыли" дополнить словами "федеральных государственных унитарных";

пункт 20 после слова "прибыли" дополнить словами "федеральных государственных унитарных";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) утверждает смету доходов и расходов федеральных казенных предприятий.".

Статья 2

В абзаце втором пункта 5 статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2010, N 27, ст. 3436; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4342) слова "или Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" заменить словами ", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" или Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" после принятия Правительством Российской Федерации решения о преобразовании федерального казенного предприятия в акционерное общество, сто процентов акций которого находится в федеральной собственности, с последующей передачей этих акций Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных пунктом 2 части 5 статьи 181 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Президент Российской Федерации В. Путин