Ростехнадзор: Превентивные меры не могут заменить плановых проверок

Новости

Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей 12:05
Запущен новый проект "Право на Родину" Форума переселенческих организаций 12:05
Российский бизнесмен Бажанов объявлен в международный розыск 11:58
В Московском зоопарке появились детеныши джейрана 11:57
Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 11:52
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление 11:49
Для борьбы с нефтезагрязнениями предложили применять бактерии-"камикадзе" 11:45
Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов 11:37
Зоолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве слизни 11:21
Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус 11:17
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств 11:14
Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 12:34
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор: Превентивные меры не могут заменить плановых проверок

Текст: Светлана Ментюкова
Отмена плановых проверок может позитивно сказаться на уровне промышленной безопасности, только в случае широкого внедрения систем дистанционного контроля. Массовая рассылка предостережений пока не может заменить проверки на постоянной основе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

"Мы применяем риск-ориентированный подход с 2014 года. Опыт Ростехнадзора доказал, что плановые проверки менее эффективны, чем проверки в рамках динамической модели. Отмена плановых проверок может позитивно сказаться на уровне промышленной безопасности, только в случае широкого внедрения систем дистанционного контроля, в том числе и при закреплении цифрового формата надзора в законодательстве", написал он, уточняя информацию о планах ведомства по сокращению количества проверок.

Фото: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС
Ростехнадзор предложил отменить мораторий на ряд проверок

Он также напомнил, что в соответствии с решением правительства о снижении фискальной нагрузки на бизнес ведомство не проводило плановые проверки в течение всего второго квартала текущего года, за все первое полугодие из запланированных 9689 проверок, состоялись лишь 4128. "Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года", - отметил представитель Ростехнадзора.

Андрей Виль также отметил, что согласно первичным данным в период действия ограничительных мер подавляющее число опасных производственных объектов продолжали эксплуатироваться, но менее интенсивно, чем обычно. "Это позволяет сделать вывод о том, что зафиксированное снижение аварийности в первом полугодии во многом обусловлено снижением экономической активности предприятий", - подчеркнул он.

Число административных приостановок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Ростехнадзора, возросло на 10%. "Массовая рассылка предостережений, их было отправлено на 42% больше, чем годом ранее, также сыграла свою роль, но такая мера эффективна только при поддержке последующих контрольных мероприятий и на постоянной основе заменить проверки не может", - считают в Ростехнадзоре.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Ростехнадзор

Главное сегодня

Российские спасатели в Бейруте нашли под завалами тела трех погибших
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных авто
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию