Ростехнадзор: Превентивные меры не могут заменить плановых проверок

Отмена плановых проверок может позитивно сказаться на уровне промышленной безопасности, только в случае широкого внедрения систем дистанционного контроля. Массовая рассылка предостережений пока не может заменить проверки на постоянной основе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

"Мы применяем риск-ориентированный подход с 2014 года. Опыт Ростехнадзора доказал, что плановые проверки менее эффективны, чем проверки в рамках динамической модели. Отмена плановых проверок может позитивно сказаться на уровне промышленной безопасности, только в случае широкого внедрения систем дистанционного контроля, в том числе и при закреплении цифрового формата надзора в законодательстве", написал он, уточняя информацию о планах ведомства по сокращению количества проверок.

Он также напомнил, что в соответствии с решением правительства о снижении фискальной нагрузки на бизнес ведомство не проводило плановые проверки в течение всего второго квартала текущего года, за все первое полугодие из запланированных 9689 проверок, состоялись лишь 4128. "Количество внеплановых проверок сопоставимо с уровнем прошлого года", - отметил представитель Ростехнадзора.

Андрей Виль также отметил, что согласно первичным данным в период действия ограничительных мер подавляющее число опасных производственных объектов продолжали эксплуатироваться, но менее интенсивно, чем обычно. "Это позволяет сделать вывод о том, что зафиксированное снижение аварийности в первом полугодии во многом обусловлено снижением экономической активности предприятий", - подчеркнул он.

Число административных приостановок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Ростехнадзора, возросло на 10%. "Массовая рассылка предостережений, их было отправлено на 42% больше, чем годом ранее, также сыграла свою роль, но такая мера эффективна только при поддержке последующих контрольных мероприятий и на постоянной основе заменить проверки не может", - считают в Ростехнадзоре.