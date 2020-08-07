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07.08.2020 17:04
Рубрика: Общество

В Китае нашли пирамиду - ровесницу Великой пирамиды в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи на севере провинции Шэньси раскопали ранее неизвестный науке город Симао, который обладал не только мощнейшими крепостными стенами, но и огромной пирамидой, построенной в одно время с Великой пирамидой в Египте.

Фото: Kharaysin archaeological team / Antiquity Publications Ltd
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Подробности этого открытия, уже названного одним из величайших в археологии Китая, приводит журнал National Geographic. Много лет руины этого города считали частью Великой китайской стены. И только проведенные в последние годы раскопки доказали, что это был отдельно стоявший город, причем очень мощный.

Началось все с того, что местные жители начали находить в руинах нефритовые диски, лезвия и скипетр. Но в данном регионе нефрита нет. Первый же полевой сезон позволил раскопать мощные крепостные стены. Впоследствии оказалось, что они окружали массивную пирамиду высотой 70 метров.

Углеродное датирование определило, что Симао (так сейчас называется это место, а первоначальное название города неизвестно) было построен около 4300 лет назад, то есть почти за 2000 лет до строительства самого древнего участка Великой стены и за 500 лет до того, как китайская цивилизация обосновалась на Центральных равнинах.

Пирамида практически является ровесницей города, то есть она была построена в одно время с Великой пирамидой в Гизе, но была вдвое ниже. Ее предназначение было совершенно иным. Этот город был построен на холмах над рекой Тувэй. В данном регионе тысячелетиями шли кровавые войны. Поэтому город был мощно укреплен.

Пирамида, по мнению ученых, была одним из элементов обороны. Ее возвели на самом высоком из холмов, она насчитывала 20 ярусов и была хорошо видна из любой точки города. Верхний ярус был обустроен для проживания, причем им, вероятно, пользовалась только элита.

Верхний ярус включал в себя роскошный комплекс площадью около 81 тысячи кв. м. с собственным резервуаром для воды, ремесленными мастерскими и храмами. Исследователи считают, что постоянно там никто не проживал. Но во времена войн на верхний ярус поднималась элита, чтобы обезопасить себя от врага.

Фото: Era -Arqueologia
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От пирамиды Симао по городу во все стороны расходились километры различных стен, формируя мощную оборонительную линию. Ученые подсчитали, что только на строительство этих внутренних городских стен потребовалось 125 тысяч кубометров камня. Это сопоставимо с совокупным объемом 50-ти олимпийских плавательных бассейнов.

Как люди неолита сумели решить непростую задачу строительства, пока остается загадкой. По оценкам археологов, в городе проживало от 10 до 20 тысяч человек. При этом город был огромным по своим временам. Подсчитано, что общая протяженность крепостных стен превышала 10 км.

В городе имелось большое святилище, украшенное фресками и нефритовыми артефактами. В нем нашли ужасные свидетельства человеческих жертвоприношений. Также археологи обнаружили 70 потрясающих рельефных скульптур из камня - змей и мифических монстров. Они напоминают иконографию позднего бронзового века в Китае.

Интересно, что ни в одном письменном источнике и ни в одной устной легенде об этом городе нет никаких упоминаний. Между тем, Симао в настоящее время является крупнейшим известным поселением эпохи неолита в Китае - его площадь превышает 4,04 тысячи га.

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