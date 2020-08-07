Швыдкой: Мировые гастроли музыкальных театров возобновятся в 2021 году

Привычный насыщенный график международных гастролей музыкальных и театральных коллективов может восстановиться уже в 2021 году. Такое предположение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"В 2021 году будет очень активная культурная жизнь в сфере гастрольной деятельности. Мы научимся жить с этим вирусом, я уверен в этом", - цитирует Швыдкого ТАСС.

Он также напомнил, что Мариинский театр уже смог выступить в Италии, а Денис Мацуев съездил в Германию. По словам Швыдкого, в России приняты очень щадящие условия для зарубежных артистов - не надо проходить карантин, достаточно сдать тест на COVID-19.

"Музыканты готовятся приезжать сюда. Международные гастроли в тех или иных формах более-менее устанавливаются", - добавил он.

Также Михаил Швыдкой прокомментировал ограничение массовых сцен, отметив, что театральное сообщество балансирует между безопасностью и качеством спектаклей.

"Сейчас ограничение по массовости на сцене - 70 человек. Думаю, для репетиционного периода это возможно, а дальше для Большого театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко могут возникнуть проблемы. Здесь надо будет поискать какую-то правильную форму", - пояснил худрук Московского театра мюзикла.

К счастью, по словам Швыдкого, Роспотребнадзор готов вести диалог с деятелями культуры.

"Благодаря очень хорошему диалогу деятелей культуры, Департамента культуры Москвы, Министерства культуры с Роспотребнадзором мы пришли к оптимальному консенсусу. То, что сегодня нам разрешено, позволяет работать. Дальше будут как-то раздвигаться рамки. Но нам важно сделать все, чтобы не были закрыты театры", - сказал Михаил Швыдкой.