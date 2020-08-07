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07.08.2020 21:51
Рубрика: В мире

Сильный лесной пожар угрожает резиденции Наполеона в Фонтенбло

Текст: Владимир Шилов

В лесопарке у престижного городка Фонтенбло в предместье Парижа произошло крупное возгорание, передает AFP.

Фото: Stephane de Sakutin/ Pool via REUTERS
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Сообщается, что уже выгорело 7 га леса. Пока продвижение пламени остановить не удается. Для тушения пожара привлекли авиацию. На борьбу со стихией брошены почти 300 человек и десятки единиц техники. Причины возгорания неизвестны.

Лес Фонтебло окружает одноименный замок, который являлся официальной резиденцией императора Наполеона Бонапарта. Сейчас в местном музее хранится крупнейшая коллекция предметов эпохи французской империи.

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