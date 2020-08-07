СМИ: Число погибших при крушении самолета в Индии возросло до 20 человек

Напомним, направлявшийся в город Кожикоде из Дубая лайнер местной бюджетной авиакомпании Air India Express после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Пилоты вовремя выключили двигатели, благодаря чему удалось избежать крупного пожара.

На борту самолета было 190 пассажиров, включая 10 детей. По меньшей мере 147 пассажиров получили ранения, из них 73 в тяжелом состоянии в больницах. Все они, как уведомил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, госпитализированы в больницы в Малапураме и Кожикоде. На месте ЧП спасательная операция закончилась.

Как ожидается, расшифровка черных ящиков начнется в ближайшее время. Для этого бортовые самописцы будут переданы производителю лайнера для исследований.

Известно, что в самолете летели возвращавшиеся в Индию граждане, застрявшие из-за коронавируса за границей. Поэтому, как подтвердили РИА Новости в генконсульстве РФ, россиян среди пострадавших и жертв катастрофы нет.

Air India Express flight with 174 passengers on board en route from Dubai skidded off the runway while landing at Karipur Airport in #Kerala just a while ago. Rescue operations on. Heavy rain in the region. Casualties not confirmed. pic.twitter.com/cQjtjbHyvV — DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) August 7, 2020