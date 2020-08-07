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07.08.2020 23:17
Рубрика: В мире

СМИ: Число погибших при крушении самолета в Индии возросло до 20 человек

Текст: Владимир Шилов
Число погибших в результате жесткой посадки Boeing 737-800 на юге Индии возросло до 20 человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные минтранса страны.

Напомним, направлявшийся в город Кожикоде из Дубая лайнер местной бюджетной авиакомпании Air India Express после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Пилоты вовремя выключили двигатели, благодаря чему удалось избежать крупного пожара.

На борту жестко севшего в Мали самолета было семь россиян

На борту самолета было 190 пассажиров, включая 10 детей. По меньшей мере 147 пассажиров получили ранения, из них 73 в тяжелом состоянии в больницах. Все они, как уведомил главный министр индийского штата Керала Пинарайи Виджаян, госпитализированы в больницы в Малапураме и Кожикоде. На месте ЧП спасательная операция закончилась.

Как ожидается, расшифровка черных ящиков начнется в ближайшее время. Для этого бортовые самописцы будут переданы производителю лайнера для исследований.

Известно, что в самолете летели возвращавшиеся в Индию граждане, застрявшие из-за коронавируса за границей. Поэтому, как подтвердили РИА Новости в генконсульстве РФ, россиян среди пострадавших и жертв катастрофы нет.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Авиакатастрофы РГ-Фото

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