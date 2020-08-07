Собянин подвел первые итоги антикризисной программы поддержки бизнеса

Малый и средний бизнес - основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллионам человек и формируют свыше 20% городского бюджета.

От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар.

В помощь московскому бизнесу Правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

Неотложная помощь - отсрочки по налогам и другим обязательным платежам - была предоставлена автоматически и помогла предпринимателям пережить шоковый период "закрытых дверей".

И когда ограничения были сняты - большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к своей обычной работе.

На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ковидных ограничений.

Но вместе с тем мы понимаем, что с отменой ограничений проблемы еще не закончились. После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет.

Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса.

Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования.

По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет.

По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%. Т.е. реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых.

Программа льготного кредитования была объявлена в апреле. На сегодня кредиты получили/рефинансировали уже 1529 компаний на сумму 28,4 млрд рублей.

И спрос на льготные кредиты только нарастает. По информации банков, к ним поступили заявки от 17 тысяч малых и средних предприятий, в которых работает более 130 тыс. человек.

Еще важнее - помочь малому и среднему бизнесу сохранить вкус к инновациям и развитию в условиях, когда текущий спрос невысок, а перспективы выглядят слишком неопределенно.

Программа "13 субсидий", запущенная в разгар пандемии, позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.

В целях обеспечения эпидемиологической безопасности подача документов на меры поддержки была на 100% переведена в электронный вид. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели.

И более того, мы приняли решение о расширении программы "13 субсидий". Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тыс. субъектов МСП.

Возможно, для многих читателей эти цифры выглядят голой абстракцией. Но, поверьте, за ними стоят перспективы реальных проектов и даже судьбы многих людей.

Индивидуальный предприниматель Максим Алексеевич Тагин - владелец бизнеса под франшизой компании "ПиццаСушиВок". В период самоизоляции компания продолжала свою работу, обеспечивая жителей города горячей и вкусной едой.

Получил субсидию на компенсацию части комиссий, которые компания уплачивает агрегаторам доставки. Благодаря этой субсидии компания может поддерживать приемлемые цены.

ООО "Синергия" - владелец кафе под франшизой сети кофеен "Даблби".

Субсидия на уплату роялти и паушального взноса по договору франшизы позволит компании снизить издержки и сохранить проверенный и популярный бренд.

ООО "Ароматы тайги" - более 10 лет компания занимается заготовкой и продажей дикорастущих грибов и растений, работая с поставщиками из самых далеких уголков России.

Получила субсидию на возмещение затрат на участие в выставках, конгрессах и фестивалях. Для продвижения продукции на рынке эти мероприятия так же важны, как и онлайн.

Есть примеры поддержки и более крупных проектов.

В дни пандемии ООО "Нетканика" получила всероссийскую известность как производитель материалов, из которых были пошиты сотни тысяч защитных костюмов для медиков и миллионы медицинских масок.

Из бюджета Москвы получит субсидию на возмещение затрат по транспортировке экспортной продукции за пределы территории Российской Федерации.

АО "Концерн "МАНС" создает программное обеспечение и развивает технологии для наблюдения, связи и передачи аэронавигационных данных в интересах управления полетами и мониторинга окружающей среды.

Получил "экспортный кэшбэк" за реализацию продукции в Беларусь и Сингапур. Оборудование для безопасного взлета будет установлено в сингапурском аэропорту "Чанги".

АО "Инновационный научно-производственный центр "Пептоген" - резидент технопарка "Строгино", разрабатывает и производит лекарства нового поколения для лечения инсульта, улучшения памяти, внимания и умственной работоспособности.

Субсидии были получены на приобретение нового оборудования для увеличения выпуска продукции, а также на продажу товаров за рубежом и обучение сотрудников.

ЗАО "СуперОкс" - разработчик и производитель токоограничивающего устройства на основе сверхпроводников, которое применяется для быстрой и безаварийной ликвидации коротких замыканий в большой энергетике.

"Экспортный кэшбэк" поможет вывести на внешние рынки эту перспективную разработку российских инженеров. Предприятие также получило субсидию на инжиниринг, которая поможет компании ускорить внедрение своих разработок в отечественные энергосистемы.

После четырех месяцев ограничений мотор московской экономики вновь набирает обороты. Наиболее гибкий, активный и предприимчивый малый и средний бизнес возглавляет процесс восстановления деловой активности.

Успех бизнеса - это успех и благосостояние Москвы.

Источник: Сайт Сергея Собянина