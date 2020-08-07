Советник Трампа по COVID-19: Неизвестные угрожали мне смертью

Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи в эфире CNN рассказал о том, что во время пандемии неизвестные угрожали ему смертью по телефону и с помощью смс. Доктор Фаучи, член специальной группы Белого дома по коронавирусу, также сказал, что его дочки подвергались преследованиям из-за его публичных заявлений о борьбе с пандемией.

В результате он был вынужден нанять охрану для защиты своей семьи. У Фаучи и его жены, доктора Кристин Грейди, трое взрослых дочерей. "Угрожать смертью мне и моей семье и преследовать моих дочерей до такой степени, что я должен был прибегнуть к услугам охраны, это просто поразительно", - сказал Фаучи, имя которого стало нарицательным в США.

79-летний доктор, возглавлявший отдел иммунологии в Национальном институте здравоохранения во время эпидемии СПИДа в 1980-х годах, сполна испытал все "прелести" пребывания на ответственном посту. За пять десятилетий работы в качестве медицинского эксперта он видел, как на его глазах сжигали его чучело, протестующие скандировали "убийца" и бросали дымовые шашки в окно его офиса.

Врач неоднократно резко критиковал президента США Дональда Трампа во время пандемии. В конце июня Фаучи назвал "бесполезным" видео, в котором Трамп заявил о том, что лицевые покрытия не обязательны для борьбы с коронавирусом.