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7 августа 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 6 августа 2020 года № 608 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, проводимые за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), при условии обеспечения использования зрителями указанных мероприятий средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, а также соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метра".

1.2. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего пункта не распространяется на аттракционы, расположенные за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), зоологические парки площадью более 5 га, детские игровые комнаты, расположенные на территории объектов торговли, предприятий общественного питания, в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров".

1.3. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления после слова "аквапарков," дополнить словами "расположенных вне зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров аттракционов,".

1.4. Пункт 2-5.15 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.15. Осуществлять работу объектов розничной торговли (за исключением объектов розничной торговли, деятельность которых запрещена (временно приостановлена) в соответствии с пунктом 2.1.9 постановления) при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

недопущения нахождения работников и посетителей в объекте розничной торговли без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м)".

1.5. Дополнить постановление пунктом 2-5.20 следующего содержания:

"2-5.20. Организовать допуск посетителей на аттракционы, расположенные за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Государственной технической инспекцией Санкт-Петербурга;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

использования посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, в объекте оказания услуг с использованием аттракционов (парке аттракционов), за исключением непосредственного нахождения на аттракционе;

обеспечения установки между работником и посетителем защитного экрана в местах взаимодействия с посетителями (на кассе, стойке администратора и (или) оператора, в местах хранения личных вещей посетителей);

соблюдения между работниками, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки аттракционов, закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в объекте оказания услуг с использованием аттракционов (парке аттракционов) в количестве не более 50 процентов предельной заполняемости объекта оказания услуг с использованием аттракционов (парка аттракционов);

соблюдения иных санитарных мер (регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения)".

1.6. Пункт 2-8, абзац третий пункта 2-33 и пункт 18-7 постановления исключить.

1.7. В пункте 2-20 постановления слова ", на территориях кладбищ" исключить.

1.8. Пункт 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"2-37. Установить, что деятельность торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров допускается при соблюдении собственниками и иными законными владельцами торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров следующих условий:

недопущения нахождения граждан в помещениях общего пользования торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов;

обеспечения недопущения работы объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала;

обеспечения недопущения предоставления услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг;

обеспечения недопущения работы объектов, предназначенных для развлечения и досуга".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.6 и 1.7, вступающих в силу с 08.08.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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