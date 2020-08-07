Стала известна очередность, в которой будут прививать от COVID-19

Новости

Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 19:17
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 18:58
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 18:52
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 18:49
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 18:37
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 18:30
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 18:05
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 18:05
Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID" 18:05
В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
Британцы назвали главный российский автомобиль 16:09
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на постсоветском пространстве 16:07
Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море 15:39
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 18:22
Рубрика: Общество

Стала известна очередность, в которой будут прививать от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Первыми прививку от коронавируса в России получат медицинские работники, так как они входят в группу риска по контакту с COVID-больными. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Уфу заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Сергей Куксин/РГ
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней

Вакцинация медиков может начаться уже в конце августа-сентябре, когда будет закончена регистрация препарата (это, как отметил Гриднев, произойдет через несколько дней) и наработаны первые промышленные партии вакцины. Прививки врачам, как ранее уточняли в Минздраве, по сути будут считаться третьей, заключительной фазой клинических исследований вакцины.

Несколько дней назад глава ведомства Михаил Мурашко также уточнял, что наряду с медиками вакцинацию могут начать и с педагогов - они в силу своей профессии контактируют с большим количеством людей и поэтому также находятся в группе риска.

Гриднев также отметил, что более других групп населения в вакцинации нуждаются пожилые люди, у которых коронавирусная инфекция часто приводит к тяжелым последствиям. Однако в Минздраве, куда "РГ" обратилась за уточнениями, заверили, что вакцинация старших возрастных групп начнется только после полного завершения тестирования препарата.

Наконец, важный контингент для вакцинации - это дети. Но они смогут получить прививку только в следующем году. После полного завершения тестирования вакцины на взрослых, ее предстоит исследовать в отношении детей, по срокам это будет, скорее всего, уже начало 2021 года.

В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше