Стала известна очередность, в которой будут прививать от COVID-19

Первыми прививку от коронавируса в России получат медицинские работники, так как они входят в группу риска по контакту с COVID-больными. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Уфу заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

Вакцинация медиков может начаться уже в конце августа-сентябре, когда будет закончена регистрация препарата (это, как отметил Гриднев, произойдет через несколько дней) и наработаны первые промышленные партии вакцины. Прививки врачам, как ранее уточняли в Минздраве, по сути будут считаться третьей, заключительной фазой клинических исследований вакцины.

Несколько дней назад глава ведомства Михаил Мурашко также уточнял, что наряду с медиками вакцинацию могут начать и с педагогов - они в силу своей профессии контактируют с большим количеством людей и поэтому также находятся в группе риска.

Гриднев также отметил, что более других групп населения в вакцинации нуждаются пожилые люди, у которых коронавирусная инфекция часто приводит к тяжелым последствиям. Однако в Минздраве, куда "РГ" обратилась за уточнениями, заверили, что вакцинация старших возрастных групп начнется только после полного завершения тестирования препарата.

Наконец, важный контингент для вакцинации - это дети. Но они смогут получить прививку только в следующем году. После полного завершения тестирования вакцины на взрослых, ее предстоит исследовать в отношении детей, по срокам это будет, скорее всего, уже начало 2021 года.