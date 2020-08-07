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07.08.2020 11:18
Рубрика: Общество

Стартовал новый этап образовательной программы проекта Art Team

В рамках масштабного проекта по формированию профессионального молодежного сообщества в креативных индустриях Art Team открыт бесплатный образовательный онлайн-курс "Управленческие навыки в креативных индустриях. От идеи к реализации". Организаторами инициативы выступают ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и АНО "Центр кинофестивалей и международных программ". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В основе курса лежит "фрактальная" система обучения: по итогам каждого последующего занятия слушатель усиливает и дополняет ранее приобретенные навыки.

"Проблема качества профобразования особенно остро проявляется в креативных индустриях, так как они наиболее динамичны в своем развитии. Запросы бизнеса к кадрам ежегодно меняются, система образования не успевает перестраивать программы. Более 7000 человек из всех федеральных округов, принявших участие в исследовании ФГБУ "Роскультцентр", назвали основным барьером развития креативных индустрий недостаток управленческих навыков. Поэтому в рамках образовательной программы Art Team наша основная задача научить молодежь эффективному управлению проектами и дать инструменты, с которыми можно пошагово создавать и реализовывать социально значимые инициативы", - говорит директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Для участия в образовательной программе необходимо:

  • 1) Зарегистрироваться на официальном сайте проекта
  • 2) В Личном кабинете выбрать программу "Управленческие навыки в креативных индустриях. От идеи к реализации"
  • 3) Просматривать видеоуроки и выполнять индивидуальные и групповые домашние задания от экспертов

По итогам прохождения образовательной программы участники проекта смогут овладеть базовыми управленческими навыками и инструментами для реализации и монетизации креативного проекта, сформируют презентацию проекта для питчинга перед инвесторами и представителями органов государственной власти, составят его финансовую модель и дорожную карту, а также получат широкие возможности для нетворкинга и консультации с ведущими экспертами креативных индустрий.

Общество Образование

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