Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем

Два самолета-разведчика США были перехвачены российским Су-27 при попытке приблизиться к границе. Воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной, для перехвата целей вылетел истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Российский самолет приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После того как самолеты-разведчики сменили курс и стали удаляться от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.