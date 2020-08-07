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07.08.2020,  
09:38
Текст:  Руслан Мельников

"Сумасшедший русский": как И-16 протаранил немецкий бомбардировщик

Ночью 7 августа 1941 года неподалеку от Москвы Виктор Талалихин сбил немецкий бомбардировщик He-111. Для этого советскому летчику пришлось пойти на таран. Примечательно, что после рискованной атаки пилот выжил.
"Подвиг младшего лейтенанта Талалихина". Реконструкция события. Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости "Подвиг младшего лейтенанта Талалихина". Реконструкция события. Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости
"Подвиг младшего лейтенанта Талалихина". Реконструкция события. Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости

Виктор Талалихин имел немалый боевой опыт. Счет победам в воздушных боях он вел еще с советско-финской войны. По некоторым данным на биплане И-153 "Чайка" летчик сбил тогда четыре самолета противника. Причем, один из них - в первом же бою. В другом воздушном противостоянии Виктор Талалихин умело прикрыл от вражеского истребителя своего ведущего, сильно пострадавшего от зенитного огня, и сбил атаковавший самолет.

Во время противостояния в небе над Москвой с немецким Heinkel Виктор Талалихин управлял одномоторным истребителем И-16. В ночь на 7 августа бомбардировщики противника направлялись к Москве, а Виктор Талалихин патрулировал небо над столицей на высоте 4800 метров.

В поле зрения пилота попал He-111, летевший выше. И-16 немедленно пристроился противнику в хвост, открыл огонь и повредил правый мотор бомбардировщика. Heinkel полетел обратно к линии фронта. Советский истребитель преследовал врага, снижаясь вместе с ним до 2 500 метров. Однако добить бомбардировщик не получилось, а боеприпасы закончились.

"Оставалось одно - таранить. "Если я погибну, так один, - подумал я, - а фашистов в бомбардировщике четверо". Решив винтом обрубить противнику хвост, я стал вплотную подбираться к нему. Вот нас разделяют каких-нибудь девять-десять метров. Я вижу бронированное брюхо вражеского самолета. В это время враг пустил очередь из крупнокалиберного пулемета. Обожгло правую руку. Сразу дал газ и уже не винтом, а сразу всей своей машиной протаранил противника. Раздался страшный треск. Мой "ястребок" перевернулся вверх колесами. Надо было поскорее выбрасываться с парашютом", - вспоминал впоследствии о том моменте сам Виктор Талалихин.

Фото: Ольга Ландер / РИА Новости
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Пилоту удалось покинуть машину. Чтобы не оказаться зависшей в небе удобной мишенью, он в свободном падении пролетел около 800 метров, Затем летчик раскрыл парашют и опустился на озеро под Подольском.

Происшествие в ночном небе вызвало немалый переполох. Пилоты люфтваффе, переговоры которых были перехвачены в ту ночь, говорили о некоем сумасшедшем русском, протаранившем бомбардировщик.

Когда на следующий день нашли разбившийся немецкий самолет, среди обломков оказались останки пилотов, в том числе офицера, награжденного железным крестом. А И-16, уничтоживший Heinkel, удалось обнаружить только в 2014 году. Это сделали поисковики. Теперь фрагменты самолета находятся в Домодедовском историко-художественном музее.

Уже после воздушного тарана Виктор Талалихин снова сел за штурвал и сбил пять немецких самолетов. Однако 27 октября 1941 года он погиб в воздушном бою недалеко от Подольска.

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