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07.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Текст: Роман Маркелов
Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, российская валюта продолжает находиться в сильной технической перепроданности к евро. Так, негативный фактор репатриации нерезидентами годовых дивидендов российских компаний на прошлой неделе себя исчерпал, констатирует Бушуев. Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.

Фото: iStock
В середине августа рубль снова ждут серьезные испытания

При этом рубль, начиная с пятницы, ощутит повышенное давление в связи со снижением продаж валюты Минфином в августе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Ведомство сократит объем операций до 64,9 млрд рублей в месяц, или 3,1 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше чем в июле. В сочетании с сезонным сокращением текущего счета платежного баланса это ограничивает возможности укрепления российской валюты, поэтому среднесрочный взгляд на курс остается негативным, можно ожидать ослабления до 75 рублей за доллар, считают аналитики банка.

Но способность рубля корректироваться и в ту, и в другую сторону может привести курс к 71,5 рубля за доллар в конце сентября и 70 рублям за доллар к концу года, прогнозируется в обзоре "Росбанка". При этом на горизонте ближайших дней и недель не исключен новый виток ослабления под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров), считают аналитики банка.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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