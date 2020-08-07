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07.08.2020 07:38
Рубрика: В мире

Трамп ввел "агрессивные меры" против приложения TikTok

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение, запрещающее любым американским компаниям совершать сделки с ByteDance, китайской компанией, владеющей приложением для обмена видео TikTok и Tencent, оператором приложения WeChat. Согласно документу, через 45 дней любые транзакции в США с ByteDance будут запрещены, если TikTok не купит американская компания.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

В указе говорится, что США должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты национальной безопасности. TikTok отрицает обвинения в том, что оно контролируется правительством Китая и делится с ним данными, сообщает ВВС. Сам Трамп озвучил данное заявление, выступая на ежедневном брифинге по коронавирусу. Он объяснил свое решение необходимостью предпринять дополнительные шаги для борьбы с чрезвычайной ситуацией в стране "в отношении цепочки поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг".

По его словам, распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США. При этом Трамп сослался на юридические основания законов "О чрезвычайных ситуациях" в США и "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".

TikTok является одним из значимых иностранных конкурентов для американских социальных сетей, таких как YouTube и Facebook. В 2017 году ByteDance приобрела шанхайское видеоприложение Musical.ly за миллиард долларов. В следующем году она перезапустила его под названием TikTok. С его помощью можно создавать короткие видеоролики. В прошлом году компания заявила, что около 60 процентов ее активных пользователей в США - это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Сам TikTok недоступен в Китае, а китайские пользователи вместо него используют Douyin, похожее приложение, принадлежащее ByteDance. Эксперты полагают, что теперь молодые пользователи приложения, которые, как правило, не принимают участия в выборах в США, в знак протеста могут проголосовать на выборах за соперника Трампа, кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Между тем

По информации Financial Times, Microsoft расширяет планы поглощения TikTok. Американская софтверная компания изучает, может ли она добавить регионы, включая Индию и Европу, для сделки с американским подразделением этого видеоприложения.

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