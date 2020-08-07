Трамп ввел повторные пошлины на импорт канадского алюминия в США

Президент США Дональд Трамп заявил о решении ввести с 16 августа дополнительную 10 процентную пошлину на некоторые канадские алюминиевые изделия. Это произошло после того, как США не смогли убедить Канаду ввести квоты на свой экспорт металла, сообщили Politico три источника, знакомых с решением главы Белого дома.

Выступая в Огайо Трамп сказал, что тарифы необходимы для защиты алюминиевой промышленности США, поскольку канадские производители нарушили свое обязательство прекратить насыщение американского рынка более дешевым продуктом, отмечает ВВС. В дополнительном заявлении, разъясняющем решение Трампа, в офисе торгового представителя США пояснили, что "импорт из Канады продукта, на который приходится самая большая доля канадского экспорта алюминия в Америке, превысил исторический уровень".

Согласно заявлению Белого дома, пошлины будут наложены на импортный нелегированный необработанный алюминий из Канады. По данным Всемирного банка, Канада была крупнейшим экспортером этого типа алюминия в 2018 году. Из такого материала делают слитки, блоки, заготовки, в том числе тонкого сечения. В 2018 году США ввели 25 процентный налог на сталь и 10 процентный на алюминий. В рамках нового соглашения, подписанного в 2019 году и отменяющего эти меры, Вашингтон и Оттава заявили, что будут контролировать импорт, и, если страна будет "поставлять слишком много продукции", то другая может повторно ввести тарифы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новый налог "не будет иметь оправдания". По оценке экспертов, повторное введение тарифов на импорт алюминия из Канады способно обострить торговую напряженность в отношениях двух соседних стран всего через месяц после вступления в силу подписанного ими североамериканского торгового соглашения, к которому присоединилась Мексика.

Торговая палата США предупредила, что решение о введении дополнительных тарифов может привести к увеличению затрат для производителей США. Майрон Бриллиант, глава отдела международных отношений отраслевой группы, сказал Reuters, что это решение является "шагом в неправильном направлении", пояснив, что американские производители алюминия выступают против этих мер.

В конце июня группа из 15 руководителей алюминиевого сектора направила торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру письмо, в котором призвала к Белый дом не допустить повышения тарифов на алюминий в Северной Америке. Они утверждали, что нынешние уровни импорта в значительной степени соответствуют историческим тенденциям. Национальный совет по внешней торговле США назвал введение новых мер "ошибочным действием", предупредив, что это может подорвать упомянутое соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой.