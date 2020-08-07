Умер знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий

В возрасте 71 года скончался прославленный тренер Геннадий Турецкий, воспитавший легендарного пловца Александра Попова.

Геннадий Турецкий скончался в пятницу. Как сообщает RT, у прославленного тренера, воспитавшего четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова и многих других спортсменов, произошел обширный инсульт.

71-летнего Турецкого доставили в больницу в Швейцарии, где он проживал, но, несмотря на все старания медиков, спасти его не удалось.

Геннадий Турецкий занимался плаванием, но добиться высоких результатов ему не удалось. Зато став тренером он прославился работой с легендарным Александром Поповым, которому удалось стать четырехкратным олимпийским чемпионом, а также завоевать шесть наград высшего достоинства чемпионатов мира.

Под его руководством занимались и другие пловцы, добившиеся успехов на международной арене - Геннадий Пригода, Вениамин Таянович, Юрий Мухин, Владимир Пышненко, завоевавшие олимпийское золото в эстафете 4x200.