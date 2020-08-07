Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам

Россияне, проживающие за рубежом, теперь смогут получить онлайн консультации Пенсионного фонда о социальных и пенсионных выплатах на площадках Россотрудничества. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным и руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым в пятницу, 7 августа.

Дело в том, что у Пенсионного фонда нет своих представительств в других странах, поскольку это российская структура, пояснили в ведомстве.

"Раньше для оказания консультаций наши специалисты ежегодно на одну-две недели выезжали в другую страну, и на прием к ним приходили тысячи людей. Теперь мы сможем помочь людям решать острые социальные вопросы, используя современные технологии", - отметил председатель Правления ПФР Максим Топилин.

В соответствии с новым документом, специалисты ведомства в удаленном режиме посредством видеосвязи будут информировать соотечественников, которые находятся за пределами Российской Федерации, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения. На первом этапе получать консультации дистанционно смогут российские граждане, проживающие в Израиле.

Сегодня выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тысячи пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число наших соотечественником проживает в Германии - 97 654 пенсионера, Израиле - 56 109 пенсионеров, Абхазии - 32 754 пенсионера, Беларуси - 25 428 пенсионеров, Латвии - 22 739 пенсионеров, США - 21 308 пенсионеров.

Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством заключено бессрочно.