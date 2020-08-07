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07.08.2020 17:59
Рубрика: Культура

В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение"

Текст: Мария Шепталова

Американская версия популярного песенного конкурса "Евровидение" может пройти в США в 2021 году. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС).

Фото: AFP/EPU
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По задумке организаторов, в песенном состязании, которое будет называться American Song Contest, примут участие артисты, представляющие разные штаты. Сначала планируют провести отборочные туры, потом полуфинал и, наконец, лучшие из лучших сойдутся лицом к лицу в "большом финале".

По словам исполнительного директора конкурса "Евровидение" Мартина Остердаля, всемирная популярность этого фестиваля, опирающегося на свою 65-летнюю историю, "все еще растет". И теперь настало время провести это представление в США. Он уверен, что "любовь к музыке универсальна", и она "может преодолевать границы и объединять людей".

Как сообщает ТАСС, для проведения American Song Contest будет создана академия, в которую войдут профессионалы, представляющие американскую музыкальную индустрию. Членам академии предстоит сформировать жюри конкурса, которое вместе с аудиторией будет отбирать талантливых исполнителей в каждом из 50 штатов. Принять участие в конкурсе смогут как сольные исполнители, так и дуэты и музыкальные группы до шести человек.

Когда точно пройдет American Song Contest, пока неизвестно. Сообщается, что это будет 2021 год, "по прошествии месяцев" после конкурса в Роттердаме, в "отпускной сезон". Напомним, что финал конкурса "Евровидение-2021" запланирован на 22 мая.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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