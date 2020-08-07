В баскетбольном женском чемпионате резерва выступят 22 команды

Российская федерация баскетбола (РФБ) обнародовала состав групп предварительного этапа чемпионата женской Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) предстоящего сезона 2020/21. В турнире выступят 22 команды.

На предварительном этапе участники разделены на четыре группы - два секстета и два квинтета. Резервные коллективы представляют клуба Премьер-лиги, Суперлиги 1 (второй дивизион национального взрослого чемпионата) и Суперлиги 2 (D-3).

Группа "А" (6 команд): СШОР "Енисей" (Красноярский край), "Спартак" (Санкт-Петербург), "Энергия-Юниор" (Иваново), "Вологжанка-Вологда-регион" (Вологодская обл.), "Ника-Юность" (Сыктывкар), "Купол-Родники" (Ижевск).

Группа "Б" (6): МБА (Москва), УГМК-ДЮБЛ (Екатеринбург), УОР-4 имени Александра Гомельского (Москва), "Нефтяник" (Омская обл.), "Казаночка-ДЮБЛ" (Казань), "Урал-Грейт-Юниор" (Пермь).

Группа "В" (5): "Спарта энд К - ДЮБЛ" (Видное, Московская обл.), УОР-3 (Видное М.О.), "Спартак - ДЮБЛ" (Ногинск, М.О.), ГБУ СШОР Василеостровского р-на (Санкт-Петербург), "Югра" (Сургут)

Группа "Г" (5): "Динамо-Юниор" (Курск), "МБА-Академия" (Москва), "Самара-ДЮБЛ" (Самара), "Купчинский Олимп" (Санкт-Петербург), "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону).

Напомним, что ДЮБЛ существует с начала 2000-х годов. В этой лиге молодые баскетболистки имеют возможность получения серьезной игровой практики в конкурентных соревновательных условиях. ДЮБЛ является одним из важнейших проектов Российской федерации баскетбола.

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В прошлом сезоне, который оказался незавершенным из-за пандемии коронавируса COVID-19, в турнире женской ДЮБЛ выступили 26 команд, которые на предварительном этапе были разделены на четыре пятерки и еще одну шестерку. Матчи стартовой стадии прошли в третьей декаде октября 2019 года в Волгограде, Иваново, Красноярске, Оренбурге, Сыктывкаре.

Следующий раунд чемпионата 2019/20 считался полуфинальным. Игры состоялись в начале февраля 2020-го в Красноярске, Москве, Оренбурге, Санкт-Петербурге и в поселке Золотая Коса Ростовской области.

Здесь положение команд получилось таким, в каком виде оно приведено ниже. Причем отметим, что отдельно соревновались 15 ведущих коллективов, продолжающих борьбу за награды (группы "А1", "Б1", "В1") и плюс еще 11 клубных резервов, оспаривающих места в нижней части итоговой классификации (группы "Г1" и "Д1").

Турнир за места с 1-го по 15-е. Группа "А1" (Санкт-Петербург): "Динамо-Юниор" (Курск) - 4 победы - 0 поражений, ЦОП СПб - 3-1, "Спартак" СПб - 2-2, "Самара-ДЮБЛ" - 1-3, "Купчинский Олимп - Спартак" СПб" - 0-4. Группа "Б1" (Москва): УОР-3 (Видное) - 3-1, УГМК-ДЮБЛ - 3-1, "МБА-Академия" - 2-2, "Динамо-Энергия ДЮБЛ" - 1-3, УОР Александра Гомельского - 1-3. Группа "В1" (Красноярск): "Спарта энд К - ДЮБЛ" - 3-1, "СШОР Енисей" - 3-1, "Лидер" (Москва) - 2-2, МБА - 2-2, "Спартак - ДЮБЛ" (Ногинск) - 0-4.

Турнир за места с 16-го по 26-е. Группа "Г1" (Оренбург): "Нефтяник - ДЮБЛ" - 4-1, "Югра" - 4-1, "Динамо-3" (Новосибирская обл.) - 3-2, "Надежда - ДЮБЛ" - 3-2, "Ростов-Дон-ЮФУ" - 1-4, "Казаночка-ДЮБЛ" - 0-5. Группа "Д1" (пос. Золотая Коса): "Ставропольчанка-СКФУ" - 4-0, ГБУ СШОР Василеостровского р-на СПб - 3-1, "Вологжанка-Вологда-регион" - 2-2, "Ника-Юность" - 1-3, "Черные Медведи - Купол" (Ижевск) - 0-4.

Затем в начале марта по четыре лучшие команды из групп первого полуфинального раунда за 1-15-е места образовали две шестерки тех, кто уже дальше бился за 1-12-е места. Положение было такое. "А2" (Курск): "Динамо-Юниор" (Курск) - 5-0, "Спарта энд К - ДЮБЛ" - 4-1, УГМК-ДЮБЛ - 3-2, "Лидер" - 2-3, "Спартак" СПб - 1-4, "Динамо-Энергия" - 0-5. "Б2" (Красноярск): "СШОР Енисей" - 5-0, ЦОП СПб - 4-1, МБА - 3-2, УОР-3 (Видное) - 2-3, "МБА-Академия" - 1-4, "Самара ДЮБЛ" - 0-5.

А далее чемпионат женской ДЮБЛ 2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. Так что сильнейшими командами турнира можно назвать, исходя из промежуточных результатов, следующие коллективы: "Динамо-Юниор" (Курск), "Спарта энд К - ДЮБЛ" (Видное, Московская обл.), "СШОР Енисей" (Красноярский край) и "Центр олимпийской подготовки" (Санкт-Петербург).