В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"

Правительство Ангелы Меркель должно занять проактивную позицию для защиты "Северного потока-2" от нападок США, заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Его слова приводит ТАСС.

"Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ", - сказал парламентарий, комментируя угрозы сенаторов США ввести санкции против оператора немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода.

По его словам, демарш американских законодателей "невозможно превзойти по дерзости". "Поведение трех сенаторов показывает, что прежние протесты правительства ФРГ не действуют", - уверен Эрнст.