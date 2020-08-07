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07.08.2020 13:38
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Текст: Татьяна Замахина
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако кабмин документ не поддержал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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ЕНВД должен был окончить действовать с 1 января 2021 года, парламентарии предлагают продлить его до 1 января 2024 года.

Инициатива предложена для поддержки предпринимателей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, говорится в пояснительной записке. Отмена ЕНВД окажет негативное влияние как на развитие экономики, заявляют авторы со ссылкой на мнения экспертов и оценки большинства регионов. По состоянию на 1 января 2020 года данным налоговым режимом пользовались 2 млн из 6 млн малых и средних предпринимателей, обеспечивая помимо себя занятость порядка 6 млн работников.

- Отмена ЕНВД приведет, по большинству экспертных оценок, к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз, - заявили парламентарии. - Вслед за дополнительными затратами на покупку оборудования (онлайн-кассы, маркировка товаров) и ведение отчетности это существенно снизит рентабельности субъектов малого предпринимательства, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, росту цен.

60 регионов предоставили данные о том, что отмена данного налогового режима с 2021 года станет причиной возникновения большого объема выпадающих доходов. Кроме того, в качестве последствий указан дисбаланс регионального и местных бюджетов в связи с зачислением поступлений по специальным налоговым режимам в разные уровни бюджетов.

В сопроводительных материалах также говорится, что одномоментная отмена ЕНВД повлечет за собой потерю местным уровнем власти регуляторных рычагов воздействия, позволяющих стимулировать развитие предпринимательства.

Правительство РФ в своем отзыве объяснило, что ЕНВД вводился "в условиях отсутствия контроля за реальными доходами налогоплательщиков ". Учитывая современный уровень налогового администрирования, проблема получения информации о реальных доходах налогоплательщиков решена, заявили в кабмине.

Правительство напомнило, что бизнес может выбрать себе оптимальный налоговый режим - общий режим налогообложения или специальные налоговые режимы, в том числе упрощенную систему налогообложения.

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