В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек

Новости

На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение 20:47
В результате взрыва в Бейруте погибли граждане нескольких стран 20:18
В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги 20:00
Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками 19:58
Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 19:17
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 18:58
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 18:52
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 18:49
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 18:37
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 18:30
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 18:05
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 18:05
Советник президента РФ оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже COVID" 18:05
В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 20:02
Рубрика: В мире

В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек

Текст: Владимир Шилов

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части при посадке в городе Кожикоде (юг Индии). Кадры полуразрушенного фюзеляжа обошли все местные телевизионные каналы. Когда лайнер остановился, и открылись спасательные трапы, на борту началась паника и давка.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию, на данный момент известно о 14 погибших, включая командира корабля. Несколько десятков получили травмы разной степени тяжести. Посольство России в настоящее время устанавливает, были ли среди них российские граждане, передает ТАСС.

Одну из двух ВПП аэропорта пришлось временно закрыть. По мнению экспертов, лайнер не удалось удержать в полосе из-за резкой смены направления ветра. Менее вероятна ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19
В мире Юго-Восточная Азия Индия РГ-Фото

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии