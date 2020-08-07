В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части при посадке в городе Кожикоде (юг Индии). Кадры полуразрушенного фюзеляжа обошли все местные телевизионные каналы. Когда лайнер остановился, и открылись спасательные трапы, на борту началась паника и давка.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию, на данный момент известно о 14 погибших, включая командира корабля. Несколько десятков получили травмы разной степени тяжести. Посольство России в настоящее время устанавливает, были ли среди них российские граждане, передает ТАСС.

Одну из двух ВПП аэропорта пришлось временно закрыть. По мнению экспертов, лайнер не удалось удержать в полосе из-за резкой смены направления ветра. Менее вероятна ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Air India Express flight with 174 passengers on board en route from Dubai skidded off the runway while landing at Karipur Airport in #Kerala just a while ago. Rescue operations on. Heavy rain in the region. Casualties not confirmed. pic.twitter.com/cQjtjbHyvV — DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) August 7, 2020