В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил о том, что в клубах лиги заразились коронавирусом 53 человека. Он отметил, что такое число заболевших зафиксировано по состоянию на 6 августа.

"Это официально подтвержденные случаи, пятеро уже выздоровели", - приводит слова Морозова РИА Новости.

Также глава КХЛ отметил, что из-за COVID-19 вполне возможны ситуации с переносом матчей на более поздний срок. Однако если клуб не соблюдал требования Роспотребнадзора, то в таком случае будут приняты самые жесткие меры.

"В случае массового заражения в каком-либо из клубов дата матча может быть изменена - у нас есть свободные окна, мы будем договариваться. Если выяснится, что игроки одной из команд заразились из-за того, что не придерживались положения, то клубу будет засчитано техническое поражение", - сказал он.

В случае массового заражения игроков глава КХЛ допустил, что за основную команду будут выступать хоккеисты из фарм-клубов.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. В минувшем сезоне, который был приостановлен в марте и завершен досрочно из-за пандемии коронавируса , обладатель Кубка Гагарина определен не был.