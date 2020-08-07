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07.08.2020 02:15
Рубрика: В мире

В Китае ввели карантин после смерти человека от чумы

Текст: Константин Волков

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны один человек скончался от кишечной формы чумы. Это произошло в уезде Дархан-Муминган городского округа Баотоу. О заболевании со смертельным исходом сообщил местный комитет здравоохранения.

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В настоящий момент изолированы 35 человек, контактировавшие с заболевшим. В районе введен режим повышенной эпидемиологической опасности, который продлится до конца года, поскольку власти опасаются возникновения локальных вспышек чумы.

Главным источником заражения в данном регионе является употребление в пищу мяса и внутренностей сурков, зачастую без термической обработки.

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