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07.08.2020 11:57
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке появились детеныши джейрана

Текст: Ирина Огилько

Три самца и самка джейрана появились в мае в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Фото: Instagram.com/nskzoo/
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Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, во время родов одной из самок понадобилась помощь, так как новорожденный оказался очень крупным. Сейчас малыши уже подросли и бегают по вольеру, их основная пища - материнское молоко. Но они уже пробуют траву, ветки и комбикорм.

Всего в центре воспроизводства живет 11 джейранов. Взрослых животных привезли из экоцентра, расположенного в Узбекистане.

В природных условиях эти парнокопытные из семейства антилоп обитают в горах и пустынях Азии, например, в Южной Монголии, на территории Северного Тибета. Взрослые джейраны в природе питаются полынью, верблюжьей колючкой и прутняком.

Общество Природа РГ-Видео

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