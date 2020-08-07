В Московском зоопарке появились детеныши джейрана

Три самца и самка джейрана появились в мае в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, во время родов одной из самок понадобилась помощь, так как новорожденный оказался очень крупным. Сейчас малыши уже подросли и бегают по вольеру, их основная пища - материнское молоко. Но они уже пробуют траву, ветки и комбикорм.

Всего в центре воспроизводства живет 11 джейранов. Взрослых животных привезли из экоцентра, расположенного в Узбекистане.

В природных условиях эти парнокопытные из семейства антилоп обитают в горах и пустынях Азии, например, в Южной Монголии, на территории Северного Тибета. Взрослые джейраны в природе питаются полынью, верблюжьей колючкой и прутняком.