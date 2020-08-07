В Москве пройдет финальный турнир чемпионата России по баскетболу 3х3

В Москве на комплексе площадок "Под мостом" рядом со столичной станицей метро "Воробьевы Горы" в непосредственной близости от здания Олимпийского комитета России (ОКР) в ближайшее воскресенье, 9 августа, состоится финальный турнир чемпионата страны по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3".

В мужских соревнованиях выступят 12 команд. Это "Центр олимпийской подготовки "Нева" (Санкт-Петербург), "Гагарин" (Химки, Московская область), "Три Звездочки" (Москва), "ЦОП - Теорема" (Санкт-Петербург), "Грязные" Парни - УЭС" (Екатеринбург), "Red Faces" (Москва), "ХелиТаб" (Казань), "Банкиры" (Казань), "ЦОП U18" (Санкт-Петербург) - юниоры до 18 лет, "Bionord" (Пермь), МБА (Москва). А двенадцатым участником станет обладатель специального приглашения от Российской федерации баскетбола ("wild card"), который будет известен в самое ближайшее время.

Кроме чемпионского титула, команда-победитель финального этапа чемпионата России получит путевку на турнир категории "Мастерс" 3x3 Международной федерации баскетбола (ФИБА), финалисты смогут воспользоваться предоставленной возможностью сразиться на соревнованиях серии "челленджер" FIBA 3х3.

У девушек шесть соискателей наград чемпионата страны: МБА (Москва), ЦОП-1 (Санкт-Петербург), ЦОП-2 (Санкт-Петербург), "Moskva" (Москва), "Тулпар" (Казань) и "Энергия" (Иваново). Здесь команда-победитель получит право выступить на одном из престижных международных турниров календаря ФИБА.

Матчи финального этапа чемпионата России начнутся в 10 часов утра по московскому времени 9 августа на площадках "Под мостом". Прямые трансляции игр - на официальном сайте РФБ, на РФБ ТВ и на многочисленных аккаунтах нашей федерации баскетбола в популярных социальных сетях.

Справка "РГ"

Открытый в 2007 году по инициативе Ассоциации уличного баскетбола лужниковский комплекс площадок "Под Мостом" стал уже уникальным местом, в котором органично соединяются спорт, музыка и молодежная культура, на которой выросло целое поколение ребят и девушек, на всю жизнь оставивших в своей памяти время и моменты, проведенные на этих аренах. Место расположения "Под Мостом": Москва, Олимпийский спорткомплекс "Лужники", пространство под метромостом рядом со станцией "Воробьевы Горы". Время работы: с 10 часов утра до полуночи в теплое летнее время, то есть с мая по сентябрь включительно.